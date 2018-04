Angestrebte Trockenstoffgehalte von mehr als 99,95 % bedingen die Durchführung eines thermischen Trocknungsschrittes. Hierzu werden Konvektiv- oder Kontakttrockner eingesetzt. Handelt es sich um besonders hohe Wirkstoffkonzentrationen, die kontaminationsfrei zu verarbeiten sind, werden Kontakttrockner verwendet. Des Weiteren werden Kontakttrockner auch dann bevorzugt, wenn die Güter während des Trocknens indifferente rheologische Eigenschaften aufweisen. Kontakttrockner weisen im Allgemeinen einen temperierbaren Kessel auf, in dem ein Mischwerkzeug langsam oder schnell rotiert. Hier wird zwischen dem Schubmischen und dem Wirbelmischverfahren unterschieden.

Ein weiterer Unterschied besteht in den Kontakttrockner-Bauarten, nämlich ob die Mischwerkwelle um eine horizontale, vertikale oder schräg angeordnete Achse rotiert. Stellvertretend für die Apparate mit horizontal gelagertem Mischwerkzeug seien hier Schaufeltrockner und Paddeltrockner in herstellerspezifischen Ausführungsvarianten erwähnt. Diese arbeiten seit Jahrzehnten sowohl im pharmazeutischen Herstellungsprozess als auch in der chemischen Industrie als Standard-Kontakttrockner.

Vertikal statt horizontal

Inzwischen werden vermehrt Vertikal-Kontakttrockner ausgewählt, um Horizontal-Schaufeltrockner zu ersetzen. Es handelt sich hierbei um dynamisch arbeitende Vertikal-Einwellen-Apparate. Ein solches Gerät ist der Trockner / Reaktor des Herstellers Amixon. Er weist ein vertikal gelagertes Schraubenband-Mischwerkzeug auf. Dieses rotiert mit geringem Abstand zur Gefäßwandung. Die hohe Äquidistanz des Mischwerkzeuges zu den vollständig beheizten Wandungen optimiert die Wärmeübertragung und vermeidet Wandanhaftungen. Die spezielle Form des Mischwerkzeuges lässt die Trocknungsgüter totraumfrei verströmen. Die gesamte Oberfläche des Mischwerkzeuges - die Mischwerkwelle, die schaufelartig geformten Arme und das Schraubenband - ist temperiert. Die Trocknungsgüter werden vom Schraubenband in der Peripherie des Mischraumes aufwärts gefördert und gleiten im Zentrum, der Schwerkraft folgend, abwärts. Statische Mischwerkzeuge verhindern die Rotation der Güter, indem sie mit dem rotierenden Mischwerkzeug kämmen. Der mechanische Energieeintrag ist gering, ...

