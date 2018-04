München (ots) -



PYUR, O2 und Unitymedia bieten die günstigsten Tarife im Test Telekom mit den besten Servicebedingungen M-net gewinnt Teilkategorie Tarifbedingungen



CHECK24 hat Doppelflats (Internet und Telefon) von zehn DSL- und Kabelanbietern anhand der Teilkategorien Preis, Service- sowie Tarifbedingungen getestet. Das Ergebnis: Unitymedia ist der beste Internetanbieter im Test. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Telekom und Vodafone Kabel Deutschland.1) "Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Test lieferte Unitymedia", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Der Kölner Kabelnetzbetreiber überzeugte insbesondere mit einem sehr günstigen Preis in Verbindung mit guten Servicebedingungen."



In der Teilkategorie Preis erhalten gleich drei Anbieter die volle Punktzahl. PYUR (18,96 Euro), O2 (19,69 Euro) und Unitymedia (19,99 Euro) bieten Doppelflats für unter 20 Euro monatlich.2) Fast doppelt so viel zahlen Verbraucher beim teuersten Anbieter in der Betrachtung (37,03 Euro pro Monat).



Die Telekom schneidet in der Teilkategorie Servicebedingungen am besten ab und erzielt 43 von 50 möglichen Punkten. Unter anderem finden Verbraucher im Online-Shop und Kundenportal alle Informationen auf einen Blick. Die Kundenhotlines sind durchgängig erreichbar und kostenlos.



Die besten Tarifbedingungen im Test bietet M-net mit 38 von 50 Punkten. Vor allem mit der kostenlosen Hardware und der hohen Netzgeschwindigkeit bis 1.000 MBit/s überzeugt der DSL-Anbieter.



Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang - durchschnittliche Ersparnis von 363 Euro im Jahr



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparen Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 363 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3)



Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar.



1)Parameter der getesteten Tarife: Doppelflatrate (Internet und Telefon), mind. 50 MBit/s, günstigster Neukundentarif; untersuchte Anbieter (alphabetisch sortiert): 1&1, easybell, EWE, M-net, O2, PYUR, Telekom, Unitymedia, Vodafone, Vodafone Kabel Deutschland; Informationen zur Methodik und alle Ergebnisse unter: http://ots.de/pzAl8H 2)Die genannten Preise sind monatliche Durchschnittspreise, die alle anfallenden Kosten und Vergünstigungen innerhalb der ersten 24 Monate berücksichtigen. 3)Die vollständige Studie der WIK-Consult unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf



