Die US-Café-Kette Starbucks ist nach der umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem ihrer Läden um Schadensbegrenzung bemüht. 75 000 Mitarbeiter sollen nun ein Anti-Rassismus-Training bekommen.

Die US-Cafékette Starbucks will ihr Personal nach eigenen Angaben stärker für ethnische Diskriminierungen sensibilisieren und schließt dafür vorübergehend 8000 Niederlassungen in den USA. Die Aktion solle am Nachmittag des 29. Mai stattfinden, teilte das Unternehmen ...

