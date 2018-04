Starwood Capital hat heute sein Angebot für Aktien der CA Immobilien Anlagen AG und der Immofinanz AG offiziell gelegt. Wie ich dir bereits vor rund einem Monat berichtet hatte, will der US-Immobilieninvestor bis zu 26 Prozent an der CA Immo und fünf Prozent an der Immofinanz AG vom Streubesitz. Mit 27,50 Euro je Aktie für die CA Immo und 2,10 Euro je Aktie für die Immofinanz AG hat Starwood Capital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...