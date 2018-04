Fundamental: Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten und die Rückkehr der Risikofreude bei den Anlegern sorgte zuletzt für weitere Verluste bei den deutschen Renten-Futures. Zuvor ließen die Aussagen von EZB-Gouverneur Ewald Nowotny den Euro-Bund Future fallen. Er nannte die Geldpolitik an einem wichtigen Wendepunkt. Ein für April schwächer ausgefallener ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stützte allerdings gestern die als sicher geltenden Staatspapiere. Am Mittwoch könnten die Verbraucherpreise in der Eurozone für einen Impuls sorgen (11 Uhr). Prognosen erwarten für März eine höhere Inflationsrate im Euroraum von 1,4 statt 1,1 Prozent im Februar.

Technisch: Bei 159,69 Punkten bildete der Euro-Bund Future zuletzt ein Hoch aus, das unter dem vorherigen von 161,17 Punkten lag. Nachdem die Notierungen anschließend bereits bis 158,74 Punkte gefallen waren, legten sie in den letzten Tagen zwar wieder zu, kamen aber dabei nicht mehr über 159,50 Punkte hinaus. Zuletzt wartete der Bund Future um 159,40 Punkte ab, ...

