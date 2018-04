flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch mit einer breit angelegten Erholungsbewegung. Besonders der japanische Nikkei mit einer Performance von 1,42 Prozent auf 22.158,20 Punkte und der STI aus Singapur, der um 1,60 Prozent auf 3.554,04 Punkte kletterte, stachen heraus. Die US-Futures tendieren seit der asiatischen Handelszeit überwiegend freundlich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.597,58 Punkten.

Zur Charttechnik: Am Dienstag schloss der Deutsche Aktienindex mit einem satten Plus von 1,57 Prozent bei 12.585,57 Punkten. Nach dem kräftigen Punktezuschlag könnte nun wieder der übergeordnete Kursverlauf vom Rekordhoch vom 23. Januar bei 13.596,89 Punkten bis zum Verlaufstief vom 26. März bei 11.726,62 Punkten in den Vordergrund rücken. Aufgrund dieses Verlaufs wären die nächsten Widerstände bei den Marken von 12.662/12.883 und 13.156 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen könnten nun bei 12.441/12.168 und 11.727 Punkten zu ermitteln sein.

