Düsseldorf - Leerverkäufer PDT Partners, LLC hebt Shortposition in Aktien der bet-at-home.com AG nun etwas an: Die Leerverkäufer des Hedgefonds PDT Partners, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) moderat erhöht.

