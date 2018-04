Netflix-Calls mit 98%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Wer vor 3 Monaten in die Aktien des Videoanbieters Netflix (ISIN: US64110L1061) investiert hat, konnte bislang einen Kursgewinn von mehr als 50 Prozent erwirtschaften. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen legte der Aktienkurs allein gestern (17.4.18) um 9 Prozent zu und eilt derzeit von einem Alllzeithoch zum nächsten. In den in den vergangenen Tagen zahlreich erschienen Analysen wird die Aktie - unter anderem auch von Goldman Sachs und JPMorgan - mit Kurszielen im Bereich von 390 USD zum Kauf empfohlen.

Wenn die Aktie, die nach ihrem gestrigen an der NASDAQ ermittelten Schlusskurs von 336,06 US-Dollar nun bereits bei 338,50 US-Dollar gehandelt wird, in den kommenden Wochen ihre Rally auf 360 USD fortsetzt, dann wird sich auch jetzt noch die Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 330 USD

Der HVB-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 330 USD, Bewertungstag 14.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX0GBJ9, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 338,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,236 USD mit 1,97 - 2,00 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie in spätestens einem Monat ihren Höhenflug um 6,35 Prozent auf 360 USD fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,81 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 322 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 322 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UV69YL1, wurde beim Referenzkurs von 338,50 USD mit 1,54 - 1,55 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Netflix-Aktie auf 360 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Netflix-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,07 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 303,9444 USD

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 303,9444 USD, BV 0,1, ISIN: DE000ST08JA1, konnte beim Netflix-Kurs von 338,50 USD mit 3,09 Euro erworben werden.

Steigt die Netflix-Aktie auf 360 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,53 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de