Die Aktien von Aurubis haben es am Mittwoch erstmals seit Mitte März wieder über ihre 200-Tage-Linie geschafft. Am späteren Vormittag legten sie an der MDax-Spitze um 4,96 Prozent auf 73,26 Euro zu.Nachdem die Papiere des Kupferkonzerns zunächst wieder über die Marke von 70 Euro vorgestoßen waren, legten sie weiter zu und durchstießen dann die...

Den vollständigen Artikel lesen ...