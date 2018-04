Von Marc Bisbal Arias

MAILAND (Dow Jones)--Der Ölkonzern Eni will in großem Stil Geld in sein Geschäft im Heimatmarkt stecken. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es über die nächsten vier Jahre 7 Milliarden Euro in Italien investieren. Davon sind 1 Milliarde Euro für "grüne Aktivitäten" vorgesehen, etwa für Forschung und Entwicklung im Bereich umweltfreundlicher Technologien.

