4 Sterne! In einem weiteren Anleihen-Barometer bewerten die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG (A2G8VP) als "attraktiv" mit sehr guten 4 von 5 möglichen Sternen. Aufgrund der überdurchschnittlichen Bonitätskennziffern des Unternehmens sowie der Besicherung der Anleihe, die mit einem Kupon in Höhe von 6,50% p.a. ausgestattet ist, sei die Anleihe als "attraktiv" einzustufen, so die Analysten.

VERIANOS-Anleihe mit Gesamtvolumen von bis zu 6 Mio. Euro

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit bis zum 30.04.2023) und einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.05.) ausgestattet. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 6 Millionen Euro und die Stückelung liegt bei 100.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...