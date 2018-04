München (ots) - Den souveränen 6:2-Erfolg des FC Bayern München bei Bayer 04 Leverkusen haben gestern 8,23 Millionen Zuschauer im Ersten verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 28,2 Prozent für das erste DFB-Pokal-Halbfinalspiel. Das "Sportschau-Studio" vor dem Spiel haben 5,26 Millionen Zuschauer eingeschaltet (20,4 % MA).



Das zweite Halbfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt überträgt Das Erste am heutigen Mittwoch ab 20:15 Uhr. Gerhard Delling moderiert den Pokalabend in Gelsenkirchen. Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten der Bundesliga und dem letztjährigen Finalisten wird kommentiert von Steffen Simon. Im Anschluss meldet sich Alexander Bommes live mit dem "Sportschau Club" aus Herten. Sein Gast ist Ismail Atalan, zuletzt Trainer beim VfL Bochum und bei den Sportfreunden Lotte.



