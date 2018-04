Die Märkte haben zuletzt wie von mir avisiert den Weg in eine technische Erholung eingeschlagen. Dabei trotzten DAX & Co. auch der angespannten Lage rund um den Syrienkonflikt. Entspannende Signale gibt es hingegen aus China, wo sich der Markt für Autos, Flugzeuge und Nutzfahrzeuge öffnen wird. Künftig (ab 2020/2022) werden also auch deutsche Autohersteller nicht mehr auf Kooperationspartner aus dem Reich der Mitte angewiesen sein. Hier hat die Drohkulisse, die Donald Trump aufgebaut hat, also Wirkung ...

