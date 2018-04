Die Abhängigkeit der Hoteliers von Booking.com wird immer erdrückender. Konkurrenz-Portale haben das Nachsehen - und die Branche ruft nach der Politik.

Ende 2015 schritt bereits das Bundeskartellamt ein: Es sei dem niederländischen Hotelvermittler Booking.com nicht gestattet Hoteliers auf seinem Portal derart rigide zu gängeln, forderten die Wettbewerbshüter.

Der Amsterdamer Onlineanbieter hatte von ihnen verlangt, nirgendwo anders günstigere Zimmerraten oder Buchungsbedingungen auszuloben - nicht einmal an der eigenen Rezeption. Seither beschäftigt der Streit die Gerichte.

Gestoppt haben die Bonner Kartellwächter den mächtigen Vermittler aber mit ihrer Aktion keineswegs. Das enthüllten Zahlen, die der europäische Hotelverband Hotrec am Mittwoch vorgelegt hat.

Über die Fachhochschule Westschweiz ließ er durch eine Befragung bei 3.400 europäischen Hotels ermitteln, wie sich die Abhängigkeit der Herbergen von den großen Online-Plattformen entwickelt hat - mit einem für die Hoteliers niederschmetternden Ergebnis.

So nimmt nicht nur die Bedeutung der Hotelportale im Internet rasant zu - allein in den vergangenen zwei Jahren wuchs ihr Marktanteil am Buchungsgeschäft um drei Prozentpunkte auf 26,1 Prozent, nachdem er 2013 noch bei 19,7 Prozent gelegen hatte.

Gravierender noch: Dem Marktführer Booking.com gelingt es immer stärker, seine Dominanz auszubauen.

65,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...