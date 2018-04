PA Power Automation AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG/Drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung DGAP-Ad-hoc: PA Power Automation AG / Schlagwort(e): Überschuldung/Liquiditätsprobleme PA Power Automation AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG/Drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 18.04.2018 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PA Power Automation Aktiengesellschaft, Pleidelsheim Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - vorbehaltlich weiterer Entwicklungen - PA Power Automation Aktiengesellschaft: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG/Drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Der Vorstand der PA Power Automation Aktiengesellschaft (ISIN DE0006924400 im Freiverkehr der Frankfurter Börse) teilt mit, dass bei pflichtgemäßen Ermessen anzunehmen ist, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. Nach derzeitigem Stand ist die Gesellschaft drohend zahlungsunfähig und überschuldet, sofern der Gesellschaft kurzfristig kein weiteres Kapital zugeführt wird. Der Vorstand prüft derzeit verschiedene verfügbare Maßnahmen, die der Verbesserung der Eigenkapital- und Fremdkapitalausstattung sowie der Liquiditätslage der Gesellschaft dienen. Hierzu werden intensive Gespräche mit dem Aktionär Techmation, Taiwan, sowie weiteren Beteiligten geführt. Der Vorstand wird unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um gemäß § 92 Abs. 1 AktG den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzuzeigen und die Lage der Gesellschaft zu erörtern. PA Power Automation Aktiengesellschaft, Pleidelsheim Pleidelsheim, den 18. April 2018 Kontakt: Herrn Jan Hilpert Gottlieb-Daimler-Str. 17/2 | 74385 Pleidelsheim, Germany Investorrelations@powerautomation.com 18.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199 E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675877 18.04.2018 CET/CEST

