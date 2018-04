Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach der Bekanntgabe möglicher Abschreibungen auf ein Gemeinschaftsunternehmen in China von 9,60 auf 9,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Nachricht könnte den Aktienkurs zwar kurzfristig belasten, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die möglichen Wertberichtigungen bedeuteten jedoch keine schlechtere Geschäftsentwicklung des Motorenherstellers./bek/mis Datum der Analyse: 18.04.2018

ISIN: DE0006305006