Veeva QualityOne fasst in weiteren Branchen Fuß im Qualitätsmanagement

Veeva Systems (NYSE:VEEV), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Software für Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass es einigen der größten Kosumgüter- und Chemieunternehmen der Welt bei der Optimierung von Qualitätsabläufen und Prozessen zur Einhaltung von Compliance hilft.

Seit 2007 liefert Veeva der internationalen Life-Science-Branche, darunter 49 der 50 größten Pharmaunternehmen, innovative Cloud-Lösungen. 2016 erweiterte Veeva sein Angebot mit Veeva QualityOne, einer Cloud-Anwendung für Qualitätsmanagement und Dokumentenverwaltung, auch auf andere Branchen außerhalb von Life-Science. Heute bedient Veeva einen ständig wachsenden Kundenstamm aus verschiedenen Branchen und zählt einen der größten Konsumgüterhersteller der Welt, drei der 30 größten Chemieunternehmen und einen der am schnellsten wachsenden Hersteller von Hautpflegeprodukten zu seinen Kunden.

Veeva QualityOne unterstützt Unternehmen mit einer zentralen Cloudanwendung für Mitarbeiter, Zulieferer und Prüfer dabei, Qualitätsprozesse sowie die Dokumenten- und Datenverwaltung zu optimieren. Dies trägt zur ständigen Qualitätssteigerung in allen Bereichen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis zur Vermarktung bei.

"Produktqualität und die Einhaltung von Compliance sind für jedes Unternehmen in streng regulierten Branchen von größter Bedeutung", erklärt Frank Defesche, Senior Vice President und Geschäftsführer von Veeva QualityOne. "Veeva QualityOne liefert ein modernes Konzept für immer kompliziertere Qualitätsprozesse. Damit können Unternehmen ihre Prozesse, das Änderungsmanagement und die Transparenz über den gesamten Produktlebenszyklus und die Lieferkette optimieren und bleiben dabei sich ändernden Regulierungsvorschriften immer einen Schritt voraus."

Das sagen Kunden von Veeva QualityOne:

"Veeva bietet ein modernes Qualitätsmanagementsystem, das uns Effizienzsteigerungen ermöglicht und dabei Compliance gewährleistet", so Trevor Carroll, Qualitätssicherungsleiter bei New Chapter, einem Unternehmen von Proctor Gamble. "Mit Veeva QualityOne können sich unsere Nutzer von überall aus in das Cloud-System einloggen, um Inhalte zu überprüfen, zu bearbeiten oder zu genehmigen. Vorgänge, die sich früher über Wochen zogen, lassen sich nun in ein paar Tagen erledigen."

"Veeva wird uns helfen, die Richtlinien und Anforderungen von BASF in unserem Pflanzenschutzgeschäft einzuhalten", so Rainer Becht-Mattern, Leiter des Bereichs IS Business Architecture R&D bei BASF Pflanzenschutz. "Veeva QualityOne schafft die Grundlage für unsere Digitalisierung."

Auf diesen Veranstaltungen erfahren Sie mehr über Veeva QualityOne:

Melden Sie sich zum Veeva Quality Summit 2018 an, einer kostenlosen eintägigen Weiterbildungsveranstaltung für Fachleute im Qualitätsmanagement der Fertigungsbranche und deren IT-Partner. Die Veranstaltung findet am 5. Juni 2018 in Cincinnati, Ohio (USA) statt.

Veeva ist zudem Platin-Sponsor der vom 30. April bis zum 2. Mai 2018 stattfindenden ASQ World Conference on Quality and Improvement.

Weitere Informationen

Mehr über Veeva QualityOne finden Sie unter qualityone.veeva.com

Über Veeva Systems

Veeva Systems ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Software für die internationale Life-Science-Branche und andere regulierte Fertigungsunternehmen. Veeva konzentriert sich auf Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg. Die über 600 Kunden von Veeva reichen von weltweit führenden Pharmakonzernen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Neben dem Haupsitz in der San Francisco Bay Area (USA) hat Veeva verschiedene Niederlassungen in Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Marktnachfrage nach und die Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen von Veeva, die Vorteile der Nutzung der Lösungen von Veeva und auf allgemeine Geschäftsbedingungen, insbesondere im Bereich Life-Science. Alle zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung basieren auf den früheren Leistungen von Veeva und seinen aktuellen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen und stellen nicht die Behauptung auf, dass diese Pläne, Einschätzungen und Erwartungen sich erfüllen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen den Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, die negative Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Veeva haben könnten, sind unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Bericht des Geschäftsführers und Analyse der finanziellen Lage und der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit" in der Einreichung der Gesellschaft auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2018 enthalten. Diese Einreichung ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Teil für Investoren und auf der Website der SEC (Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA) unter sec.gov einsehbar. Weitere Informationen zu potentiellen Risiken, welche die tatsächlichen Ergebnisse negativ beeinflussen könnten, werden in anderen Dokumenten enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

