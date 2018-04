Berlin - Die Hauptversammlung der Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) hat am 18. April 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr um 0,10 Euro erhöhte Dividende von 2,00 Euro (Vj.: 1,90 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

