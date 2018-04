Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 126 Euro belassen. Lieferschwierigkeiten in den USA belasteten die Entwicklung im ersten Quartal, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz dieser Probleme erwarte das Henkel-Management für das gesamte Geschäftsjahr 2018 weiterhin einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie in einer Bandbreite zwischen 5 und 8 Prozent. Sturm rechnet mit einem Plus von 6 Prozent./mis/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2018-04-18/14:32

ISIN: DE0006048432