Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen für das erste Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Analyst Herbert Sturm rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem leichten Zuwachs beim Nettogewinn um rund 1 Prozent. Der Mode-Konzern habe deutlichen Nachholbedarf im Online-Geschäft. In diesem Zusammenhang zu tätigende Investitionen dämpften die Gewinnperspektiven in 2018. Erst ab 2019 dürfte die Gewinndynamik wieder etwas stärker zunehmen./mis/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

