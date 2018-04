Die DZ Bank hat Fielmann nach den jüngsten Kursverlusten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 59 auf 62 Euro angehoben. Die Wachstumstreiber der Optiker-Kette seinen intakt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die hohe Einkaufsmacht, die überdurchschnittliche Produktivität, den hohen Bekanntheitsgrad der Marke und die vertikale Integration sei das Unternehmen gut positioniert. Zentraler Wachstumstreiber sei die Alterung der Bevölkerung in den Kernmärkten. Zudem sorge die intensive Verwendung von mobilen Endgeräten und Bildschirmarbeit auch bei jungen Menschen für eine steigende Nachfrage nach Sehhilfen. Zusätzliche Wachstumsimpulse liefere der Ausbau des Filialnetzes, die Vergrößerung bestehender Geschäfte und der Umzug in bessere Lagen. Ein steigender Anteil an Gleitsichtgläsern am Produktmix sollte das Margenprofil verbessern./mis/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

