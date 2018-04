New York - Coca-Cola-Aktienanalyse von Analystin Judy E. Hong von Goldman Sachs: Judy E. Hong, Aktienanalystin der Investmentbank Goldman Sachs, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) nunmehr eine neutrale Haltung.

Den vollständigen Artikel lesen ...