P+F: Welche typischen Anforderungen stellen die Betreiber an Containment-Lösungen? Maintok: Wichtigster Punkt ist die Einhaltung der OEL Grenzwerte! Aber auch hohe Flexibilität, möglichst niedrige Investitionskosten, geringer Platzbedarf und Ergonomie sind wichtige Kriterien.

P+F: Warum gibt es verschiedene und nicht die Eine Containment-Lösung? Maintok: Weil es nicht die Eine Firmenphilosophie gibt, und weil bauliche und technische Voraussetzungen in der Praxis unterschiedlich sind. Auch werden unterschiedliche Mengen verarbeitet, und die verschiedenen Baugrößen der Geräte bedingen eine unterschiedliche Herangehensweise. Außerdem kommt es auch noch auf die baulichen Ausgangsbedingungen an: Hat der Betreiber viel Platz oder wenig? Wichtig ist auch die Frage, wie viele Prozesse in der Produktion benötigt werden.

P+F: Nehmen wir einmal die gängige Anforderung OEB 5. Welche Optionen sehen Sie und welche Vor- und Nachteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...