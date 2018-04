Der 43-jährige Andrew Yang kandidiert für die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA und will für die demokratische Partei nach Donald Trump ins Weiße Haus einziehen. Für die nächste Wahl in zwei Jahren hat der Entrepeneur eine interessante sozialpolitische Idee. Andrew Yang, Sohn taiwanesischer Einwanderer, hat bereits viel Erfahrung im Business-Bereich sammeln ...

