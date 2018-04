In einer ersten Reaktion stieg der Wert der Währung am Nachmittag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar um jeweils knapp ein Prozent. Zuletzt mussten für einen Euro 5,03 Lira und für einen Dollar 4,06 Lira gezahlt werden. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte in Ankara, es solle am 24. Juni 2018 vorgezogene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...