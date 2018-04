Bonn (ots) - Der chinesische Drache ist stark. Nicht nur im eigenen Land. Er ist auf der ganzen Welt auf Eroberungszug. Chinesische Konzerne überholen nicht nur reihenweise europäische und US-Konzerne, sie kaufen sich auch überall im Ausland in lukrative Unternehmen ein. Diese Macht ist dem Rest der Welt unheimlich. Unheimlich ist aber auch die Krisenanfälligkeit des chinesischen Drachens. Hohe Schulden, nicht wenige finanziell unsolide Banken und Unternehmen sowie Blasen am Immobilien- und Aktienmarkt.



Was passiert, wenn Chinas Wirtschaft schwächelt? Und wie groß ist die Gefahr, dass die größte Volkswirtschaft ins Wanken gerät?



Darüber diskutiert Moderator Michael Krons mit seinen Gästen:



- Prof. Xuewu Gu, Politikwissenschaftler Universität Bonn - Bernd Meist, Geschäftsführer Bank of China Deutschland - Daniel Caspary, CDU, Vorsitzender CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament - Julia Schnitzler, Geschäftsführerin Straßburger Filter GmbH



