Die Deutsche Post macht kurz vor ihrer Hauptversammlung weiterhin ein Geheimnis um die Nachfolge an der Spitze des Aufsichtsrats. Eine Sprecherin lehnte am Mittwoch eine Aussage dazu ab, wer in dem Kontrollgremium nach der Hauptversammlung am Dienstag (24. April) die Nachfolge des scheidenden Aufsichtsratschef Wulf von Schimmelmann antreten soll.

Nach Informationen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aus dem Umfeld des Gremiums soll der Post-Aufsichtsrat den früheren Chef des weltgrößten Rückversicherers Munich Re , Nikolaus von Bomhard, zu seinem neuen Vorsitzenden wählen. Über die Personalie hatte bereits das "Manager Magazin" berichtet.

Der bisherige Amtsinhaber von Schimmelmann (71) steht nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung, wie aus der Tagesordnung zur Hauptversammlung hervorgeht. Die Aktionäre sollen für ihn und ein weiteres ausscheidendes Mitglied zwei Kandidaten nachwählen. Der Aufsichtsrat bestimmt seinen Vorsitzenden anschließend aus den eigenen Reihen.

Der 61-jährige promovierte Jurist von Bomhard ist bereits seit 2016 einfaches Aufsichtsratsmitglied des Dax-Konzerns Deutsche Post. Von 2004 bis 2017 war er Vorstandschef des heute unter dem Namen Munich Re bekannten Rückversicherers./stw/she/he

