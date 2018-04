Fünf Mittelstandsanleihen hat das österreichische Immobilienunternehmen Eyemaxx seit 2011 am Markt platziert. Nummer 6 steht in den Startlöchern. Von Donnerstag an wirbt die Gesellschaft mit einer weiteren Anleihe um Geldgeber. Aufgrund der Historie sollte Eyemaxx damit keine Probleme haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...