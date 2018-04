Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Anbei ein kleiner Blick aus unserer BSNgine auf die 20 ATX-Werte und zwar in der Sicht nach "Handelsvolumina 2018 vs. Handelsvolumina 2017". Nun, da giibt es derzeit 12 Titel, die mehr durchschnittliches Tagesvolumen als 2017 aufweisen und demnach 8 Titel, die weniger als im Vorjahr gehandelt werden. An den Extrempunkten des Rankings gibt es 4 Sonderfälle: Denn ganz vorne finden sich mit FACC (+285% vs. durchschnitllicher Volumina aus dem Vorjahr) und AT&S (+114%) jene beiden Titel, die im März erst in den ATX aufgenommen wurden und nicht nur vom Umstellungsvolumen sondern auch von zusätzlichen Market Makern profitieren, freilich gibt es auch verstärktes Fonds- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...