Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Diese werden am 26. April veröffentlicht. Anlayst Keyur Parekh zeigt sich optimistisch, was die Markteinführung des Medikaments Hemlibra gegen Hämophilie angeht. Seine Schätzungen für das erste und zweite Halbjahr hat er deswegen überarbeitet. Hemlibra ist eines der wichtigsten Produkte für die kommenden Jahre für die Schweizer. Das Mittel hat Blockbusterpotenzial. Zuletzt hat Roche von der US-Gesundheitsbehörde FDA für Hemlibra den Status "Therapiedurchbruch" verliehen bekommen. Die Entscheidung basiert auf den Daten aus der HAVEN-3-Studie, in der eine prophylaktische Behandlung mit Hemlibra die Zahl der Blutungen deutlich reduziert hatte, so Roche am Dienstag. Der Status Therapiedurchbruch wird erteilt, um die Entwicklung und die mögliche Zulassung eines Mittels zu beschleunigen, das einen deutlichen Behandlungsfortschritt verspricht. Anleger sollten die Aktie von Roche unbedingt auf der Watchlist lassen. Derzeit ist die Aktie allerdings noch klar charttechnisch angeschlagen. Sobald sich jedoch eine Trendumkehr abzeichnet, können erste Käufe getätigt werden.

