In den kommenden Jahren will sich die Unternehmensgruppe daher strategisch neu ausrichten. Dazu sagte der CEO von Kraussmaffei, Dr. Frank Stieler: "Dienstleistungen, digitale Services und neue Angebote wie unser Leasingmodell werden künftig den Unterschied machen. Diese Konzepte funktionieren für alle Baureihen und Anwendungen in unserem Portfolio."

Zum Firmenjubiläum bietet das Unternehmen einen tieferen Einblick in das Werk und präsentiert sich als kompetenter Systempartner im Digitalzeitalter. Neben den Live-Demonstrationen erhalten Besucher in Vortragsreihen und Moderationen weitere technische Informationen. Partnerfirmen aus Forschung, Materialaufbereitung, Werkzeug- und Peripherie-Technik ergänzen das umfangreiche Programm.

Spritzgießtechnik und Plastics 4.0

Mit insgesamt 18 Spritzgießmaschinen, darunter die Weltpremiere mit dem neuen vollelektrischen Modell PX 25 für kleinste Schussgewichte und der nach oben erweiterten Maschine PX 320 zeigt Krausmaffei seine "Expertise und Engineering-Passion", erklärte Dr. Hans Ulrich Golz, President des Segments Spritzgießtechnik der Unternehmensgruppe. Dazu kommen die Plastics 4.0 Module mit ihren "zukunftsweisenden Lösungen zur Digitalisierung und Vernetzung der Produktion". Europapremiere auf dem Competence Forum feiert die GX 650 mit der neuen Option Speed, eine besonders wirtschaftliche Lösung für den Markt großer Verpackungen.

Eine weitere GX 400 produziert Fittings aus PP in einem 10-fach Werkzeug. ...

