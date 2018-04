Mehr in der neuen Sendung SchrangTV: Spätestens seit 2012 müsste aber nach der Dokumentation "War made easy - Wenn Amerikas Präsidenten lügen" jedem Informierten klar sein, dass es sich auch hier wieder einmal nur um eine Lüge handeln kann. Zitat aus der damaligen Vorankündigung bei Phoenix: "So unterschiedlich Amerikas Präsidenten in den vergangenen 50 Jahren auch waren: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...