Lifting of Suspension At Trading Venue XRIS Ended on: 2018-04-18T12:00:00Z Ongoing: False



Issuer: Grindeks, LEI: 5299006DWR32NKWM1O86 Instrument: GRD1R LV0000100659



Issuer: Rigas autoelektr.rupnica, LEI: 48510000YVK9CM9ETE04 Instrument: RAR1R LV0000100881



Issuer: Siguldas CMAS, LEI: 48510000ZQJJELMSZC35 Instrument: SCM1R LV0000100600



Issuer: Olainfarm, LEI: 213800WCG52W62ENOP27 Instrument: OLF1R LV0000100501



Issuer: Ditton pievadkezu rupnica, LEI: 391200LSGSVWPZW6LL87 Instrument: DPK1R LV0000100212



Issuer: Brivais Vilnis, LEI: 48510000158QBL0AK019 Instrument: BRV1R LV0000100824



Issuer: Grobina, LEI: 48510000IDXLJ5T57214 Instrument: GRZ1R LV0000100527



Issuer: Latvijas Gaze, LEI: 097900BGMO0000055872 Instrument: GZE1R LV0000100899



Issuer: Latvijas balzams, LEI: 097900BGLZ0000056644 Instrument: BAL1R LV0000100808



Issuer: HansaMatrix, LEI: 529900S1YDO0MHC8K318 Instrument: HMX1R LV0000101590



Issuer: Kurzemes atslega 1, LEI: 529900VB0FPKLRG9DL23 Instrument: KA11R LV0000100402



Issuer: Kurzemes CMAS, LEI: 529900KYEWO4FP2XMF82 Instrument: KCM1R LV0000100949



Issuer: Latvijas Juras medicinas centrs, LEI: 48510000PKWFM6UZDS84 Instrument: LJM1R LV0000100741



Issuer: VEF, LEI: 4851000091QBIAES0J05 Instrument: VEF1R LV0000101079



Issuer: VEF Radiotehnika RRR, LEI: 48510000PIT2XZ7X9Y86 Instrument: RRR1R LV0000100972



Issuer: SAF Tehnika, LEI: 48510000F6NVA4T63P67 Instrument: SAF1R LV0000101129



Issuer: Tosmares kugubuvetava, LEI: 48510000UJMQGXDOM456 Instrument: TKB1R LV0000101095



Issuer: Valmieras stikla skiedra, LEI: 5493006XWNR6BLL15O35 Instrument: VSS1R LV0000100485



Issuer: PATA Saldus, LEI: 529900B6BX2C1KFI6P75 Instrument: SMA1R LV0000100154



Issuer: Rigas elektromasinbuves rupnica, LEI: 25340065CF9HB5QZ3Z81 Instrument: RER1R LV0000101012



Issuer: Rigas juvelierizstradajumu rupnica, LEI: 097900BGLP0000055776 Instrument: RJR1R LV0000100543



Issuer: Rigas kugu buvetava, LEI: 48510000DWP0BMQCTM64 Instrument: RKB1R LV0000100378



