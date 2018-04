ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem positiven Start in Reaktion auf sehr gute Vorgaben der US-Börsen, haben die Aktienkurse in der Schweiz im Tagesverlauf am Mittwoch wieder nachgegeben und nur ein kleines Plus gerettet. Damit verteidigten sie aber immerhin den kräftigen Anstieg vom Vortag. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.832 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,56 (zuvor: 41,05) Millionen Aktien.

Während die als defensiv geltenden und schwer gewichteten Novartis und Nestle am Ende rangierten mit Einbußen von 0,3 bzw. 0,1 Prozent, führten Sika die SMI-Riege an. Sie verbesserten sich um 2,1 Prozent und bauten so das Plus vom Vortag noch aus. Die Aktie des Bauchemieexperten profitierte weiter von gut ausgefallenen Zahlen im ersten Quartal. An zweiter Stelle rangierte mit Lafargeholcim ebenfalls ein Unternehmen aus der Baubranche. Die Aktie legte um 1,6 Prozent zu.

Außerhalb des SMI gewannen Vontobel am Tag der Hauptversammlung 1,2 Prozent. "Wir haben ein starkes Quartalsergebnis erzielt", sagte Vontobel-Chef Zeno Staub. Die Bank habe besser abgeschnitten als im ersten Quartal 2017.

Der Kurs der Versandapotheke Zur Rose machte einen Sprung um 5,4 Prozent. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 29,9 Prozent auf 297,6 Millionen Franken, womit die Analystenerwartung knapp übertroffen wurde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.