FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet will die Beteiligung am Kochboxenversender Hellofresh verringern und dadurch mindestens 150 Millionen Euro erlösen. Die Anteile sollen institutionellen Investoren über eine beschleunigte Platzierung angeboten werden. Der Verkauf beginne sofort und dürfte noch am Mittwoch abgeschlossen werden, so der Startup-Entwickler.

Die Berliner Hellofresh SE war im November an die Börse gegangen. Im vierten Quartal 2017 hat das Unternehmen die Verluste signifikant reduziert. Im Schlussquartal 2018 soll dann beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle erreicht werden. Der Anteil von Rocket Internet liegt Angaben der Internetseite zufolge bei knapp 44 Prozent.

Bei Rocket Internet war zunächst niemand für weitere Details zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 12:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.