-------------------------------------------------------------- IIoT Whitepaper downloaden http://ots.de/qpziIN --------------------------------------------------------------



Weinheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) stellt auf der Hannover Messe Industrie (HMI) am SAP Partnerstand in Halle 7, Stand A02 aus. Im Fokus des Messeauftritts steht das Angebot des Unternehmens rund um die Digitale Transformation von Industrieunternehmen. Dabei spielt das Internet of Things (IoT) eine zentrale Rolle. Besucher können sich am Stand über die pragmatischen Konzepte informieren, mit denen die IT-Tochter des Industriekonzerns Freudenberg ihre Kunden effizient und profitabel ins IoT-Zeitalter bringt. Dafür setzt FIT auf die breiten Möglichkeiten des Cloud-basierten SAP-Ökosystems - und auf agile Entwicklungsmethoden inklusive Design Thinking und Rapid Prototyping. Damit ist gewährleistet, dass Transformation schnell und ohne "Overengineering" in die Praxis kommt, getestet, weiter ausgearbeitet oder verworfen werden kann. Dank seines industriellen Hintergrunds kennt FIT die Bedürfnisse und Besonderheiten seiner Kunden ganz genau und kann Lösungen entwerfen, die aus der Praxis für die Praxis gemacht sind.



Besonders Highlight bei FIT auf der HMI: ein konkretes Praxisprojekt, das die Standbesucher vor Ort in Augenschein nehmen können. Der Motorenhersteller VEM will seinen Kunden künftig als zusätzlichen Services ein Echtzeit-Monitoring für jeden einzelnen Motor anbieten. Dafür hat man gemeinsam mit FIT eine Lösung entwickelt, bei der eine spezielle Messbaugruppe tatsächliche Last- und Betriebszustände permanent erfasst, die sich dann auswerten lassen. Grundlage dafür bildet ein "digitaler Zwilling", die digitale "as built"-Kopie jedes einzelnen Motors, der über den gesamten Lebenszyklus der Maschine zum zentralen Hub für die Kommunikation zwischen Maschine, Betreiber und Hersteller wird.



"Nachdem in der Vergangenheit viel über IoT gesprochen worden ist, ist es jetzt Zeit fürs Machen", erklärt Björn Bartheidel, Director IoT & Manufacturing CoE bei Freudenberg IT. "Wir haben - unter anderem auf Basis von Design Thinking und Rapid Prototyping, - Konzepte entwickelt, mit denen wir unsere Kunden schnell und effizient auf die IoT-Spur setzen können. Auf der Hannover Messe legen wir deshalb großen Wert auf Praxis, auf Anfassen, auf Verstehen, um es Unternehmen leichter zu machen, jetzt den IoT-Umsetzungsgang einzulegen. Wer verstehen will, wie ein mittelständisches deutsches Industrieunternehmen konkret vom Internet of Things (IoT) profitieren kann, der sollte auf der Hannover Messe Industrie bei FIT vorbeischauen."



Lesen Sie mehr über Industrial IoT im neuen Freudenberg IT Whitepaper "IIoT - 2018 das Jahr der Vernetzung": http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=jpwh6x.dmfb01



Über Freudenberg IT:



Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Service Provider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe. Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FIT bietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter in Europa, Asien sowie Nordamerika.



OTS: Freudenberg IT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110500 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110500.rss2



Pressekontakt: Agenturkontakt: Dr. Haffa & Partner GmbH Axel Schreiber, Sebastian Pauls T: +49 89 993 191-0 E: FIT@haffapartner.de



Unternehmenskontakt: Freudenberg IT GmbH & Co. KG Peter Schütte Marketing & Communications T: +49 6201 80-8380 E: Peter.Schuette@freudenberg-it.com