Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach gesenkten Jahreszielen von 50,30 auf 49,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe nun seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft angepasst, doch die Auswirkungen seien sehr gering, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seiner Kaufempfehlung ändere sich nichts. Kursschwächen sehe er als Einstiegschancen./ck/tih Datum der Analyse: 18.04.2018

ISIN: DE000A1TNUT7