Der Goldpreis nimmt in dieser Woche einen zweiten Anlauf in Richtung kurzfristige Korrekturtrendlinie, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Der Preis hat diese Trendlinie bereits in der vergangenen Woche im Zuge des geopolitischen Risikos überschreiten können, doch er fiel zum Ende der Woche wieder zurück und schloss erneut innerhalb der Korrektur. Ein Schlusskurs oberhalb von 1.365 US-Dollar je Unze in dieser Woche könnte den Ausbruch bestätigen und das Upside-Potential bis in den Bereich ... (David Iusow)

