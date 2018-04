Von Sharon Nunn und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Wirtschaft ist in den USA im März und Anfang April bei weit verbreitetem Beschäftigungwachstum weiter gewachsen. In allen zwölf Distrikten sei die Wirtschaftsleistung in den vergangenen Wochen gestiegen, viele Distrikte berichteten über einen angespannten Arbeitsmarkt, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Lohnerhöhungen seien meist moderat ausgefallen.

Viele Unternehmen hätten darüber berichtet, nicht ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Die Preiserhöhungen seien in den Fed-Distrikten moderat gestiegen, heißt es in dem Bericht weiter. Besonders die Stahl- und Aluminiumpreise seien gestiegen.

Mit ihrem "Beige Book" bereitet die Fed die jeweils nächste Ratssitzung vor. Bei dem Treffen am 1. und 2. Mai dürften die Währungshüter stillhalten, da sie erst im März die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hatten. Außerdem wird es keine Pressekonferenz und keine neuen Projektionen geben.

Die bei der März-Sitzung veröffentlichten Prognosen der Währungshüter zeigten, dass sie für 2018 weiterhin drei Zinsanhebungen für wahrscheinlich halten, für 2019 aber drei anstatt bisher zwei. Allerdings fiel die Entscheidung für 2018 denkbar knapp aus.

Mitarbeit: Andreas Plecko

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 14:16 ET (18:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.