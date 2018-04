Im ersten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 31 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,3 Mrd Euro) zu, wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte. Die Erlöse kletterten um zwölf Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Damit wurden die Prognosen der Analysten deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...