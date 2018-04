FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA verkauft ihr Consumer-Health-Geschäft für 3,4 Milliarden Euro in bar an den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G). Der Erlös soll in erster Linie für den Abbau von Schulden verwendet werden, wie der im DAX notierte Pharma- und Spezialchemiekonzern mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird zum Ende des vierten Quartals 2018 erwartet.

"Consumer Health ist ein erfolgreiches Geschäft und verdient es, dass wir ihm die bestmöglichen Chancen für die künftige Entwicklung eröffnen", sagte Merck-CEO Stefan Oschmann laut der Mitteilung. "Mit P&G haben wir einen starken, renommierten Partner gefunden, der entsprechend aufgestellt ist, das Geschäft erfolgreich in die Zukunft zu führen."

Merck hatte die Sparte mit rezeptfreien Medikamenten wie Nasenspray, Schmerzmittel oder Nahrungsergänzung auf den Prüfstand gestellt, um sich auf innovative und forschungsintensive Medikamente vor allem im Biopharma-Bereich zu konzentrieren. Neben einem kompletten oder teilweisen Verkauf hatte der DAX-Konzern auch strategische Partnerschaften für Consumer Health geprüft.

In dem Verkauf des globalen Consumer-Health-Geschäfts ist noch nicht das französische Consumer-Health-Geschäft enthalten. Für dieses habe P&G zunächst ein bindendes Angebot zum Erwerb abgegeben, das Merck nach Durchführung der Informations- und Konsultationsverfahren mit den jeweiligen lokalen Arbeitnehmervertretern annehmen kann.

