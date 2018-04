Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta005/19.04.2018/06:30) - Der Aufsichtsrat hat Herrn Holger Uhrhammer (50) zum weiteren Vorstand der Deutschen Cannabis AG bestellt, da Herr André Müller wegen seiner Erkrankung bis auf weiteres nicht zur Verfügung steht.



Herr Uhrhammer verfügt über langjährige Erfahrung umd gute Kontakte in die Cannabis-Industrie.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Uhrhammer Tel.: +49 40 607 61 830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



