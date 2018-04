MTU-Fixkupon-Express mit 4% Kupon und 30% Sicherheit

Die Münchner MTU ist im Triebwerksbau eine globale Größe: In den beiden Segmenten OEM (Original Equipment Manufacturing) sind die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für zivile und militärische Kunden zusammengefasst; die MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) umfasst die zivilen Instandhaltungsaktivitäten. Mehr als 10.000 Mitarbeiter erwirtschaften gut 5 Mrd. Euro Umsatz, die Gesellschaft bringt eine Marktkapitalisierung von 7,1 Mrd. Euro auf die Waage. Mit einem Plus von 50 Prozent in den letzten drei Jahren hat die Aktie den DAX (plus 6 Prozent) deutlich abgehängt; aktuell notiert die Aktie mit 136 Euro etwa 12 Prozent unter ihrem 10-Jahres-Höchstkurs bei 156 Euro vom Januar 2018. Wer ein Direktinvestment noch scheut, könnte mit einem Express-Zertifikat eine vorsichtig optimistische Strategie umsetzen und eine attraktive Rendite schon bei einer Seitwärtsbewegung und sogar moderaten Kursrückgängen realisieren.

Maximal 3 Jahre Laufzeit - 30 Prozent endfälliger Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der MTU-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) vom 26.4. bestimmt die Konditionen des Fixkupon-Express-Zertifikats der HypoVereinsbank (ISIN DE000HVB2GK5): Der Rückzahlungslevel wird auf 100 Prozent, die lediglich zum finalen Bewertungstag aktive Barriere auf 70 Prozent des Schlusskurses festgelegt - die Kapitalrückzahlung ist also gesichert, solange die Aktie bei Endfälligkeit des Zertifikats nicht unter das Handelsniveau vom Ende 2016 zurückfällt.

Anleger erhalten am ersten Zinstermin (4.5.2019) unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon in Höhe von 4 Prozent p.a. Notiert die Aktie am ersten Bewertungstag (26.4.2019) zudem auf oder oberhalb der Rückzahlungslevels, dann wird das Produkt vorzeitig fällig und zugleich zum Nennwert von 1.000 Euro zurückgezahlt. Nur bei einem Aktienkurs unter dem Rückzahlungslevel verlängert sich die Laufzeit zunächst bis zum nächsten Bewertungstag (24.4.2020), an dem analog verfahren wird. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, dann entscheidet am finalen Bewertungstag (27.4.2021) die Barriere über die Rückzahlung: Solange die Aktie darauf oder darüber notiert, erhalten Anleger den vollständigen Nennwert zurück. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 7 MTU-Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / Rückzahlungslevel, Bruchteile in bar). Werden diese später zu Kursen unterhalb des Rückzahlungslevels verkauft, entstehen die Kapitalverluste eines Direktinvestments. Das Zertifikat kann noch bis zum 25.4. zum Preis von 101,25 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Fixkupon-Express-Zertifikat spricht konservative Aktienanleger an, die auf gegenwärtigen Kursniveau vorsichtig agieren möchten, von seitwärts tendierenden Kursen der MTU-Aktie ausgehen und zudem Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de