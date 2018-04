Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW/OPEL - Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann erwartet vom neuen VW-Chef Herbert Diess mehr Schlagkraft für den VW-Konzern. Es mache auf jeden Fall Sinn, die Kräfte zu bündeln und die Kannibalisierung der Marken zu stoppen, sagte Hofmann, der im VW-Aufsichtsrat sitzt. "Und dazu brauchen Sie jemanden, der auch durchsteuern kann." In der Krise um den Autobauer Opel vermisst Hofmann eine klare Strategie des Eigentümers PSA. PSA-Chef Carlos Tavares sei "ein Benchmark-Junkie, aber eine richtige Idee für Opel habe ich bisher noch nicht gehört", sagte Hofmann. (HB S. 5)

DEUTSCHE BÖRSE - Vorstandschef Theodor Weimer setzt bei der Neuausrichtung der Deutschen Börse auf die Unterstützung eines Vertrauten. Christoph Hansmeyer habe seinen Job als Strategie- und Stabschef am 9. April angetreten, heißt es in einer Mitteilung im Intranet der Deutschen Börse, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Manager, der vom Versicherer Allianz kommt, berichte direkt an Weimer. Konzernkreisen zufolge wird er auch an Vorstandssitzungen teilnehmen. (HB S. 26)

BMW/IAA - BMW will den Auftritt auf der Automesse IAA in Frankfurt drastisch zurückfahren. Statt wie bisher 11.000 Quadratmeter sollen auf der IAA im September 2019 nur noch 3.000 Quadratmeter Fläche gebucht werden, bestätigten Konzernkreise dem Handelsblatt. Im Februar hatte BMW bereits den kompletten Rückzug von der Automesse Detroit beschlossen. Die Abkehr von Detroit und die Abwertung der IAA in Frankfurt sind erste Weichenstellungen des neuen Vertriebsvorstands Pieter Nota. Für die IAA ist die Entscheidung ein Schlag. (HB S. 16)

COMPO EXPERT - Der früher zu K+S gehörende Düngeranbieter Compo Expert wird schon wieder weitergereicht. Der jetzige Eigentümer, die Beteiligungsgesellschaft Xio, verhandelt nach FAZ-Informationen in fortgeschrittenem Stadium über den Verkauf des Unternehmens, das Dünger für gewerbliche Kunden herstellt. Als Unternehmensbewertung wird ein Betrag von einer halben Milliarde Dollar genannt. (FAZ S. 19)

SPRINGER - Alex Karp, Chef der Datenanalysefirma Palantir, zieht in den Springer-Aufsichtsrat ein. Das US-Unternehmen unterhält enge Verbindungen zur CIA - und entdeckt nun den deutschen Markt. (HB S. 14)

