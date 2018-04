Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat einen positiven Start in das neue Geschäftsjahr verzeichnet. Umsatz und Ergebnis stiegen dank des guten Geschäfts mit Medikamenten. Positive Währungseffekte trieben zusätzlich. Die Erlöse stiegen so um 10 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 4 Prozent.

Das eigentliche Pharmageschäft legte währungsbereinigt um 6 Prozent zu. Umsatzrückgänge beim Krebsmedikament Glivec, das durch die generische Konkurrenz leidet, konnten durch die gute Nachfrage nach neueren Mitteln wie Cosentyx gegen Schuppenflechte oder Entresto gegen Herzinsuffizienz mehr als ausgeglichen werden.

Das operative Kernergebnis verbesserte sich daher um 11 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Novartis mit gut 2 Milliarden Dollar 22 Prozent mehr.

Die Jahresprognose bekräftigte Novartis. So soll der Umsatz 2018 währungsbereinigt im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen. Beim operativen Kernergebnis wird ein währungsbereinigter Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Durch den Verkauf seines Anteils am Geschäfts mit verschreibungsfreien Mitteln (OTC) an GlaxoSmithKline Ende März für 13 Milliarden Dollar erwartet Novartis einen hohen Einmalgewinn im zweiten Quartal./nas/das

ISIN CH0012005267 GB0009252882

AXC0061 2018-04-19/07:49