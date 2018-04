Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Nettoanlagevermögen je Aktie der Immobiliengesellschaft sei im vergangenen Jahr um ein Viertel gestiegen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das seien 10 Prozentpunkte mehr gewesen als 2016. Im Vergleich zu Deutsche Wohnen seien LEG Immobilien stets höher bewertet gewesen, was durch die höheren Erlöse gerechtfertigt sei./bek/zb

Datum der Analyse: 19.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LEG1110

