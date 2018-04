Metalcorp Group B.V. beschließt Aufstockung der bestehenden 7,0%-Anleihe 2017/2022 um bis zu 30 Mio. Euro DGAP-Ad-hoc: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe Metalcorp Group B.V. beschließt Aufstockung der bestehenden 7,0%-Anleihe 2017/2022 um bis zu 30 Mio. Euro 19.04.2018 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Metalcorp Group B.V. beschließt Aufstockung der bestehenden 7,0%-Anleihe 2017/2022 um bis zu 30 Mio. Euro Amsterdam, 19. April 2018 - Die Geschäftsführung der Metalcorp Group B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Niederlande, hat heute beschlossen, ihre bestehende, in Höhe von 50 Mio. Euro valutierende 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) um bis zu 30 Mio. Euro aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Emissionserlös ist ausschließlich zur Wachstumsfinanzierung in der Aluminiumproduktion und im Stahlbereich, auch über Akquisitionen, vorgesehen. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Mark Nunes Metalcorp Group B.V. +31 (0) 20 890 89 00 mnunes@metalcorpgroup.com 19.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group B.V. Crystal Tower, Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Niederlande ISIN: DE000A1HLTD2 WKN: A1HLTD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675845 19.04.2018 CET/CEST

