Ralf Klasen hat in den letzten Wochen vor der Eröffnung alle Hände voll zu tun; die Tage sind lang und voll - die Nächte kurz. Das alte Möbelhaus an der Ringstraße in Essen-Kettwig ist mittlerweile kaum mehr wiederzuerkennen. Diejenigen, die sich allmorgendlich an der Hausnummer 38 vorbeistauen, dür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...