Metalcorp Group B.V. plant Ausbau der Aluminiumproduktion und der Stahlaktivitäten DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Sonstiges Metalcorp Group B.V. plant Ausbau der Aluminiumproduktion und der Stahlaktivitäten 19.04.2018 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Metalcorp Group B.V. plant Ausbau der Aluminiumproduktion und der Stahlaktivitäten * Erweiterungsinvestitionen bei BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH in Berlin vorgesehen * Vollständige Übernahme der Stockach Aluminium GmbH angestrebt * Angebot zur Übernahme eines Stahlproduzenten abgegeben Amsterdam, 19. April 2018 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, plant umfangreiche Investitionen in eine zweite Stranggussanlage sowie in eine Homogenisierungsanlage bei ihrer Tochtergesellschaft BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH. Diese Investitionen dienen der Vertiefung der Wertschöpfungskette und Erschließung weiterer Kundenkreise. Darüber hinaus hat die Metalcorp Group erste Verhandlungen mit ihrem Mitgesellschafter bezüglich dessen 50%-Anteil an der Stockach Aluminium GmbH aufgenommen, um diese vollständig zu übernehmen. Die geplante Übernahme soll zur weiteren Stärkung der Walzbarrenproduktion beitragen. Zudem hat die Metalcorp Group im Rahmen eines Bieterverfahrens ein Angebot für den Erwerb eines stahlproduzierenden Unternehmens abgegeben, dessen Produktgruppe bereits durch Metalcorp gehandelt wird. Mit diesen geplanten Maßnahmen will die Metalcorp Group ihre Aluminiumproduktion, die in 2017 ein Rekordjahr hatte, deutlich ausbauen sowie ihre Aktivitäten im Stahlbereich weiter verstärken. Zur Finanzierung wurde beschlossen, die bestehende Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung um bis zu 30 Mio. Euro aufzustocken. Über die Metalcorp Group B.V.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gelistet. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Mark Nunes Metalcorp Group B.V. +31 (0) 20 890 89 00 mnunes@metalcorpgroup.com 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group B.V. Crystal Tower, Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Niederlande ISIN: DE000A1HLTD2 WKN: A1HLTD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675853 19.04.2018

ISIN DE000A1HLTD2

AXC0072 2018-04-19/08:14