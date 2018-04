flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas intermediate) im Juni-Kontrakt an der NYMEX (der Mai-Kontrakt läuft am 20. April aus) erreichte am Mittwoch rund um die Veröffentlichung der wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten mit 68,90 US-Dollar ein neues Mehrjahreshoch. Die Lagerbestände hatten sich in der Vorwoche stärker reduziert als prognostiziert und nahmen auf Wochensicht um 1,071 Millionen Fass ab.

Zur Charttechnik: Der charttechnische Blick könnte auf das letzte Verlaufshoch vom 13. April bei 67,60 US-Dollar und das jüngste Zwischentief vom 17. April bei 65,59 US-Dollar zu richten sein. Ausgehend von diesem Verlauf, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Der nächste Widerstand wäre bei 69,13 US-Dollar abzuleiten, bevor die runde 70-US-Dollar-Marke angepeilt würde. Die Unterstützungen wären bei 67,60/67,13/66,83 und 66,60 US-Dollar auszumachen.

